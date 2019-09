Governo dos Açores atribui um milhão de euros ao Santa Clara

Hoje às 15:47 Facebook

O Governo dos Açores vai atribuir mais de 1,8 milhões de euros aos principais clubes desportivos e modalidades da região, a título de "promoção externa" do arquipélago, para a época 2019/2020. O Santa Clara, o único clube do arquipélago que está na Liga, recebe a maior fatia do bolo (um milhão de euros).

De acordo com uma resolução do Conselho de Governo, publicada esta quarta-feira em Jornal Oficial, as modalidades que mais "notoriedade" trazem aos Açores são o futebol, o basquetebol, o voleibol, o andebol, o hóquei em patins, o ténis de mesa, o futsal e o automobilismo.

"A concessão dos apoios financeiros e as obrigações de promoção turística, a assumir pelas entidades desportivas beneficiárias, constarão dos contratos-programa a celebrar entre cada uma delas e o departamento do Governo Regional competente em matéria de turismo", justifica o executivo na mesma resolução.

De acordo com a tabela dos clubes que vão beneficiar destes apoios pela promoção dos Açores, destaque para a equipa de futebol do Santa Clara, que milita na Liga principal, que irá receber um milhão de euros de apoios públicos.

Os restantes clubes, vão dividir, entre si, os outros 800 mil euros.

A equipa de basquetebol do Lusitânia (126.500 euros), a equipa de andebol do Sporting da Horta (126.500 euros), e a equipa de voleibol da Fonte do Bastardo (126.500 euros), recebem muito menos, embora militem também nas divisões principais das respetivas modalidades.

O Praiense, o Sporting Ideal e o Fontinhas, equipas que militam no Campeonato Nacional de Futebol, vão receber 96.400 euros cada, ao passo que a equipa de hóquei em patins do Candelária do Pico, a equipa de voleibol feminino do Clube K e a equipa feminina de basquetebol da União Sportiva vão receber 38.400 euros, cada.

O campeão regional de ralis terá direito a 64 mil euros e o Grupo Desportivo do Juncal irá receber pouco mais de 4.700 euros, para dividir pelas equipas masculina e feminina, de ténis de mesa, a título de promoção dos Açores.

O executivo explica na resolução agora publicada, que as diversas modalidades têm "graus de notoriedade diferentes", que justificam esta discrepância no valor dos apoios.