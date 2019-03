Governo investe 2,5 milhões na requalificação da pista de atletismo do Jamor

Hoje às 13:15 Facebook

O Governo vai investir 2,5 milhões de euros na requalificação total da pista de atletismo do Estádio Nacional, em Oeiras, que este ano celebra 75 anos, anunciou esta quarta-feira no parlamento o ministro da Educação.

"O Complexo do Jamor está ao serviço da comunidade e, este ano, comemora os seus 75 anos, pelo que vão ser investidos 2,5 milhões de euros [inclusive] na requalificação total da pista de atletismo do Estádio do Jamor", revelou Tiago Brandão Rodrigues, durante a audição na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.

De acordo com o responsável, a verba global de 2,5 milhões de euros vai ser usada na reabilitação de vários equipamentos desportivos do Centro Desportivo Nacional do Jamor, estando uma parte significativa desse montante destinada à requalificação total da pista de atletismo.

O governante assinalou que os equipamentos desportivos do Jamor servem não só os atletas de alta competição, mas também a comunidade em geral, pelo que servem o propósito do executivo de fomentar a prática desportiva entre a população.

Paralelamente, Brandão Rodrigues avançou que vão ser investidos dois milhões de euros no Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) de 2019, que tem como objetivo promover a modernização e requalificação do parque desportivo dos clubes e das associações de base local.

Nesta iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, através do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), as autarquias e outras entidades podem também entrar no financiamento dos projetos selecionados, pelo que o montante global do PRID poderá ascender a quatro ou cinco milhões de euros, segundo o ministro.

"No final de maio, início de junho, vão ser anunciados os projetos vencedores, e é de destacar a forte participação nesta edição, que contou com mais de 450 candidaturas", afirmou Brandão Rodrigues.

Na área da juventude, que também tutela, o ministro falou do Orçamento Participativo Jovem (OP Jovem), cujos sete projetos vencedores vão ser anunciados na quinta-feira, em São João da Madeira, numa cerimónia que vai contar com a presença de Brandão Rodrigues e do secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo.

O ministro da Educação apontou também para a Conferência Mundial da Juventude, que Portugal vai voltar a acolher, a junho, 20 anos depois de ter sido o anfitrião desta iniciativa, em que participam governantes de todo o mundo.