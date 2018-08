Governo repudia atos "criminosos" contra o Sporting

JN com Lusa 15 Maio 2018 às 21:01 Facebook

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, manifestou esta terça-feira "repúdio veemente" perante as agressões que aconteceram durante a tarde a jogadores do Sporting. Foram detidas 21 pessoas.

A poucos dias do último jogo do campeonato, João Paulo Rebelo diz que Portugal tem orgulho no futebol nacional e que "os adeptos merecem que se comemore, no domingo, a festa que o futebol deve ser". O secretário de Estado afirmou que o Governo está a cumprir a sua missão ao criar condições para "que se viva o que é essencial que se viva", mas que este é um "compromisso de todos".

Para João Paulo Rebelo, os protagonistas das agressões são "criminosos" e "não são sequer adeptos" e, por isso, "merecem uma resposta corajosa".

"Futebol é igual a orgulho nacional e a desporto de excelência", declarou, na noite desta terça-feira aos jornalistas, numa resposta do Governo ao sucedido durante a tarde com os jogadores do Sporting.

Dos cerca de 50 adeptos com a cara tapada, que invadiram a Academia do Sporting, em Alcochete, esta terça-feira, e agrediram jogadores e treinadores, foram detidos, até ao momento, 21 pessoas.

Ministério Público investiga factos ocorridos

O Ministério Público (MP) confirmou esta terça-feira a existência de uma investigação sobre os incidentes ocorridos durante o dia na Academia do Sporting, em Alcochete, onde 50 indivíduos de cara tapada entraram e agrediram futebolistas e elementos da equipa técnica.

"O MP está a investigar os factos ocorridos em Alcochete", confirmou à agência Lusa fonte oficial da Procuradoria-Geral da República.

A secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, deu conta da detenção de 21 presumivelmente envolvidos nesta ocorrência.

Fonte da GNR confirmou à Lusa estar a proceder à "identificação presencial de indivíduos que presumivelmente estiveram envolvidos" na ocorrência, recusando confirmar se foram efetuadas detenções no local ou nas imediações.

A equipa principal do Sporting cumpria o primeiro treino da semana, depois da derrota no terreno do Marítimo (2-1), que relegou a equipa para o terceiro lugar da I Liga, iniciando a preparação para a final da Taça de Portugal, no domingo, frente ao Desportivo das Aves.