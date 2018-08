GP da Grã-Bretanha cancelado

Hoje às 16:23 Facebook

O Grande Prémio da Grã-Bretanha de MotoGP foi este domingo cancelado devido à chuva, anunciou a organização, depois de adiamentos sucessivos provocados pelo mau tempo.

A chuva que caiu durante a manhã e o início da tarde deixou a pista de Silverstone alagada e, por razões de segurança, foi adiado sucessivamente o início das corridas de MotoGP, Moto2 - na qual o português Miguel Oliveira tinha o 23.º lugar da grelha - e Moto3.

A partida da corrida de MotoGP estava inicialmente agendada para as 13 horas, mas a organização decidiu antecipar a largada dos pilotos para as 11.30 horas, hora para a qual as previsões do tempo eram mais favoráveis.

Porém, a acumulação de água em várias zonas da pista, comprovada pelas dificuldades de controlo dos safety cars, ditou o adiamento ao longo do dia.

Mais cedo, a organização tinha anunciado que as corridas só aconteceriam se estivessem reunidas as condições de segurança necessárias para os pilotos e que está fora de hipótese uma remarcação do Grande Prémio para segunda-feira. Na informação mais recente, a organização previa que as corridas ainda pudessem ter lugar se a chuva parasse até às 16 horas.

A corrida de Moto2 estava prevista inicialmente para as 14.30 horas e a de Moto3 para as 11.20 horas.

O Grande Prémio da Grã-Bretanha era a 12.º das 19 provas do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade.