Grande Trail Serra d'Arga com participação de atletas de 22 países

O Grande Trail Serra d'Arga (GTSA) vai decorrer no próximo fim de semana com a participação de cerca de 2300 atletas, oriundos de 22 países.

Segundo o mentor e organizador, Carlos Sá, esta nona edição marcará a internacionalização do evento e ditará também o novo campeão nacional de trail. Realizado em plena serra, num território que abrange os municípios de Caminha e Vila do Castelo, o GTSA compreenderá seis provas com vários níveis de dificuldade para atletas de várias idades e perfis. "Esperamos mais dois dias de mais uma romaria, que ano após ano, é consolidada no Alto Minho. E é daqui que, na prova de 37 quilómetros de sábado, vai sair o novo campeão nacional 2019", disse Carlos Sá, afirmando: "Teremos vá todas as elites nacionais e muitas também internacionais".

Esta terça-feira, durante a conferência de imprensa de apresentação da 9ª edição do GTSA, o ultramaratonista Carlos Sá referiu que, após a sua consolidação em território nacional, é tempo de "tentar afirmar a Serra d'Arga no plano internacional". De entre os países participantes, destacam-se, este ano, além de Portugal, Espanha, Cabo Verde e França. "No Trail Running há um antes e um depois da Serra d'Arga. Antes havia pouca gente a correr estas provas, que são muito duras e desafiadoras. Havia 100 a 200 pessoas, no máximo, a nível nacional, e hoje temos várias provas a acontecer no mesmo fim de semana, algumas delas com mais de duas mil participantes, como é o caso desta", afirmou, adiantando: "Esperamos no próximo ano, na 10ª edição, fazer uma festa ainda maior".

No sábado decorrerão as provas GTSA Ultra Trail 55 quilómetros e Trail Longo 37 quilómetros, ambas com partida e chegada em Dem (Caminha). E no domingo, vão realizar-se o Trail Longo 27 quilómetros, o Trail Curto 17 quilómetros, uma Caminhada com 12 quilómetros e um Trail Jovem.

Carlos Sá garante que "estão garantidas as condições atmosféricas", sem alertas da Proteção Civil, para o evento. "Felizmente o S. Pedro está do nosso lado. Vamos ter uma prova abençoada, com chuva no fim-de-semana. Isso acaba por não ser tão duro, nem penoso para os atletas. Há partes da prova que são muito expostas ao sol".

Presentes na conferência de apresentação, os vereadores do Desporto das Câmaras de Viana, Vitor Lemos, e de Caminha, Rui Lages, destacaram o facto de o GTSA se ter tornado "uma marca" que já projeta os municípios além fronteiras. Vitor Lemos comentou o facto do evento "cumprir do sonho de Carlos Sá, que começou quando este corria sozinho na Serra d'Arga e queria trazer pessoas para aqui".