Grandes multados por não respeitarem minuto de silêncio por José Pratas

Ontem às 19:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Benfica, F. C. Porto e Sporting pagam multas devido a comportamento incorreto dos adeptos.

Os três grandes do futebol português foram multados em 765 euros cada devido ao facto de os adeptos não terem respeitado o minuto de silêncio em memória do ex-árbitro José Pratas.

Cânticos e assobios estão na origem dos castigos a Benfica, F. C. Porto e Sporting.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Em relação ao clássico, leões e dragões também foram multados em 306 euros por terem atrasado o início do jogo.

Sobre o Benfica, destaca-se também o castigo de 10 dias a Tiago Pinto, diretor-geral do futebol das águias, que foi expulso do banco durante o jogo com o Marítimo.