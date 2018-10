Grandes penalidades ditam continuidade do Tondela

Hoje às 18:31 Facebook

O Tondela apurou-se este domingo para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, ao vencer em casa do Estoril Praia nas grandes penalidades (4-3), após uma igualdade 1-1 no tempo regulamentar e prolongamento.

Após uma igualdade sem golos na etapa inicial, os "canarinhos" adiantaram-se por Aylton Boa Morte, aos 54 minutos, mas a reação da equipa tondelense foi pronta e o conjunto da I Liga igualou cinco minutos depois, por Tomané.

Num duelo com cheirinho a Liga, o jogo começou num ritmo demasiado lento e monótono. Apesar disso, os beirões mostraram maior atrevimento, com as tentativas de Arango e Peña a obrigarem o guardião Igor a mostrar serviço, enquanto Gustavo Costa protagonizava o único remate digno de menção pelos estorilistas.

Contrariamente ao que se passara antes, o segundo tempo arrancou praticamente com o golo do Estoril. O extremo Aylton só teve de encostar com o peito ao segundo poste da baliza de Cláudio Ramos, depois de uma excelente jogada de Filipe Soares e Sandro Lima.

Ato contínuo, o Tondela rapidamente nivelou a contenda e fez o empate em apenas cinco minutos, com o golo de cabeça de Tomané - lançado minutos antes por Pepa em campo -, que aproveitou da melhor forma uma saída infeliz de Igor.

O Tondela cresceu então na partida e ameaçou a reviravolta por Murillo e Delgado. Porém, Igor redimiu-se e evitou males maiores para o Estoril, que mostrava dificuldades para reagir e só perto do fim tentou novamente chegar ao golo.

Com a decisão adiada para o prolongamento, o futebol tornou-se ainda menos clarividente e objetivo, com Estoril e Tondela a remeterem o futuro para as grandes penalidades, nas quais Cláudio Ramos, com duas defesas providenciais, segurou os primodivisionários na Taça de Portugal.