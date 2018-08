Granollers espera "encontro difícil" com João Sousa

JN Hoje às 20:01 Facebook

Twitter

O espanhol Marcel Granollers anteviu, esta segunda-feira, um embate complicado frente ao português João Sousa, na primeira ronda do US Open, último Grand Slam da temporada de ténis.

Naquela que será a 11.º participação no Grand Slam norte-americano, dotado de 34 milhões de euros em prémios, Granollers tem como "objetivo conseguir manter o nível de jogo dos últimos meses e poder jogar um bom encontro", depois dos dois troféus alcançados esta temporada em torneios de categoria Challenger e cinco das meias-finais disputadas, uma das quais no torneio de Newport.

"Será um encontro difícil já que conhecemos muito bem o jogo um do outro. O João é um jogador que se adapta bem ao piso rápido e gosta de dominar o ponto com a sua pancada de direita", disse o 107.º colocado do ranking ATP, em declarações à Lusa.

João Sousa, 68.º da hierarquia e número um nacional, já defrontou o catalão de 32 anos em quatro ocasiões, tendo vencido nas últimas três, no Rio de Janeiro em 2014, em São Petersburgo em 2015 e no Masters 1000 de Madrid, em 2016, e cedido apenas na primeira ronda de Roland Garros, em 2012.

Granollers, que chegou a 19 do mundo e tem quatro títulos ATP (Houston em 2008, Gstaad e Valência em 2011 e Kitzbuhel em 2013), regista como melhor desempenho a quarta ronda em Flushing Meadows, em 2013.