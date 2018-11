JN Hoje às 09:37, atualizado às 09:52 Facebook

A corrida do GP de Macau em F3 foi interrompida, este domingo, após um grave acidente que envolveu a piloto alemã Sophia Floersch.

O despiste da piloto alemã, de 17 anos, ocorreu na quarta volta da corrida.

Nas imagens vê-se que Sophia Floersch perde o controlo do seu carro, embate noutro veículo e "levanta voo" com o carro virado pelas traseiras, indo embater na rede de proteção primeiro e numa estrutura já fora da pista depois, na zona da curva do Hotel Lisboa.

Segundo as primeiras informações oficiais, reveladas pela equipa (Van Amersfoort Racing) e pela organização da corrida, a jovem piloto estava consciente e colaborante após a colisão.

"A piloto está consciente e foi levada para o hospital para melhor avaliação", informou a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) em comunicado.

Dois fotógrafos, um fiscal da corrida e outro piloto envolvido no acidente também foram transportados ao hospital e estão a receber assistência, acrescentou a organização do GP de Macau em F3.

Passados cerca de 30 minutos do incidente, o carro foi removido do local e, apesar do acidente aparatoso, não era visíveis danos significativos.

A corrida foi interrompida pouco antes das 16 horas (08 horas em Portugal continental), sendo retomada cerca de uma hora mais tarde. Foi a segunda interrupção da prova, depois de um múltiplo acidente que tinha exigido limpeza da via.

No ano passado, a competição ficou marcada pela morte do piloto britânico Daniel Hegarty (Honda), de 31 anos, na sequência de um acidente, ocorrido a meio da prova de motos, que não registava fatalidades desde 2012.

O Grande Prémio de Macau inclui três corridas de carros - as taças do mundo de Fórmula 3, GT e de carros de turismo (WTCR) -, bem como a 52.ª edição do Grande Prémio de motos, além da taça de carros de turismo de Macau e a taça da Grande Baía.