Griezmann começa com derrota no Barcelona

O avançado francês foi titular no primeiro particular do campeão espanhol e ainda assustou com uma possível lesão.

O Chelsea, em fase mais adiantada da pré-época, venceu esta terça-feira, no Japão, o Barcelona (2-1), num jogo em que os espanhóis estrearam Antoine Griezmann (ex-Atlético de Madrid) e Frenkie De Jong (ex-Ajax), as contratações mais sonantes dos "culés".

O avançado francês foi titular, jogou como jogador mais adiantado da equipa, e pregou um susto à passagem dos 20 minutos, na sequência de entrada perigosa de Jorginho ao joelho.

Sem Messi, Suárez, Coutinho ou Arthur, ainda de férias, o Barcelona foi derrotado com golos de Tammy Abraham e Ross Barkley, enquanto Rakitic marcou para o Barça. O português Nélson Semedo foi lançado na segunda parte.