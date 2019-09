Griezmann custa ao Barça...300 euros

Hoje às 19:35 Facebook

Twitter

Partilhar

A Real Federação Espanhola de Futebol aplica a módica multa por "infração menor" ao regulamento de transferências.

Acusado de ter contornado as regras do mercado para negociar a transferência de Antoine Griezmann desde o Atlético de Madrid, o clube catalão foi pronunciado e sentenciado esta quinta-feira pela federação espanhola (RFEF).

O atacante francês foi absolvido e o Barcelona condenado a pagar 300 euros por "infração menor". O clube catalão, entretanto, anuncia que vai recorrer.

A transferência de Antoine Griezmann do Atlético Madrid para o Barcelona foi uma das novelas do mercado de verão. O Atlético acusou o Barça de negociar com o jogador enquanto este ainda tinha vínculo com os colchoneros.

Na sequência dessa acusação, a direção do emblema de Madrid pediu uma indemnização de 200 milhões de euros.

Recorde-se que Griezmann mudou-se para Barcelona a troco de 120 milhões de euros.