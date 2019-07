Griezmann iguala montante de João Félix

João Faria Hoje às 20:55 Facebook

Griezmann ingressou no bicampeão espanhol, depois de ter acionado a cláusula de rescisão, mediante o pagamento de 120 milhões de euros, mas o clube da capital espanhola pretende receber mais 80 milhões. Por cá, o Benfica anunciou ter renovado com os jovens Tiago Dantas e Nuno Tavares.

Benfica: Os futebolistas portugueses Nuno Tavares e Tiago Dantas renovaram o contrato com as águias até 2024, ficando com uma cláusula de rescisão fixada em 88 milhões de euros. O lateral esquerdo Nuno Tavares, de 19 anos, chegou ao Benfica em 2015, depois de ter feito parte da formação no Casa Pia e no Sporting, e estreou-se na equipa principal dos encarnados, na quarta-feira, no jogo de apresentação aos adeptos, em que as 'águias' perderam frente ao Anderlecht, por 2-1.O médio Tiago Dantas cumpriu toda a formação nos encarnados e também foi lançando pelo treinador Bruno Lage diante dos belgas, com apenas 18 anos, para render o retirado Jonas.

Rio Ave: O guarda-redes polaco Pawel Kieszek vai reforçar o clube de Vila do Conde. O guardião, de 35 anos, assinou um contrato válido por duas temporadas, regressando assim ao futebol português, depois de ter representado o Sporting de Braga, F.C. Porto, Vitória de Setúbal e Estoril Praia, do qual saiu, em 2016, para Espanha, para jogar duas épocas no Córdoba antes de rumar ao Málaga. Em sentido inverso, o Rio Ave anunciou a cedência, a título definitivo, do guarda-redes brasileiro Leo Jardim, ao Lille, do principal escalão do futebol francês.

Chaves: O lateral esquerdo brasileiro David Luís é reforço da equipa transmontana, por empréstimo de uma temporada do Vitória de Guimarães. O emblema de Trás-os-Montes, que vai competir na LigaPro, desejou ao oitavo reforço para a nova época os "maiores êxitos".

Barcelona: Antoine Griezmann tornou-se jogador dos catalães para as próximas cinco temporadas, ficando com uma clausula de rescisão de 800 milhões de euros. O avançado francês, de 28 anos, ingressa no bicampeão espanhol até 2024, após desvincular-se do Atlético de Madrid, mediante o pagamento da cláusula de rescisão, cifrada em 120 milhões de euros. O valor creditado ao Atlético Madrid é precisamente o mesmo que o clube 'rojiblanco' pagou ao Benfica pelo passe do internacional português João Félix, a 3 de julho. Os madrilenos é que não se dão por convencidos e exigem agora 200 milhões de euros por Griezmann.

Juventus: O clube italiano contratou o defesa central argentino Cristian Romero ao Génova por 26 milhões de euros. A verba será paga ao longo de três anos, com o futebolista a manter-se mais uma época ao serviço do Génova.