Griezmann negociou comissão de 14 milhões com o Barcelona quando jogava no Atlético

O futebolista internacional francês apalavrou verba com os catalães, em março deste ano, antes da data regulamentar

O jornal espanhol "El Mundo" adianta, nesta sexta-feira, que Antoine Griezmann negociou via e-mail 14 milhões de euros em comissões com o Barcelona, em março passado, quando o jogador francês ainda tinha contrato com o Atlético de Madrid.

Segundo a publicação, a troca de emails entre as partes, a que aquele jornal teve acesso, comprova que Griezmann assinou em março o acordo com o Barcelona. As conversações previam o pagamento de 14 milhões de euros em comissões, que seriam para pagar a assessores e familiares do jogador e ainda um mediador.

A troca de informações terá sucedido sem conhecimento do Atlético Madrid, emblema que, de acordo com informação oficial, iniciou negociações após o dia 1 de julho.

Contudo, em Espanha, admite-se que os catalães poderão pagar só uma multa irrisória pelas irregularidades nesta negociação,