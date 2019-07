Griezmann paga cláusula de rescisão e Yuri Ribeiro anuncia saída do Benfica

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Yuri Ribeiro anunciou, este domingo, a saída do Benfica e o Boavista apresentou mais um reforço. Em Espanha, Griezmann voltou a dar que falar e não se apresentou no primeiro dia de pré-época do Atlético de Madrid.

Benfica: Depois de João Félix, o Atlético de Madrid pretende contratar mais um jogador dos encarnados: Ivan Saponjic. A notícia foi avançada pelo jornal AS, que garante que o atacante sérvio da equipa B do Benfica já seguirá com os colchoneros para o estágio em Los Angeles de San Rafael. "Após a chegada de João Félix e a partida de Kalinic, os colchoneros negoceiam a incorporação de Ivan Saponjic, atacante sérvio que atua na equipa B do Benfica", escreveu.

Ainda nos encarnados, Yuri Ribeiro anunciou a saída. O lateral esquerdo deixou uma mensagem nas redes sociais e está a caminho do Nottingham Forest, do Championship de Inglaterra, a título definitivo.

Boavista: O central peruano Gustavo Dulanto chegou do Real Garcilaso para assinar um contrato de duas épocas com os axadrezados. O jogador é o quinto reforço que o Boavista garantiu para a temporada 2019/20, depois dos defesas Ricardo Costa (ex-Tondela) e Walter Clar (ex-Sol de América, Paraguai), o médio Paulinho (ex-Sporting) e o avançado Fernando Cardozo (ex-Olimpia, Paraguai).

Belenenses: O guarda-redes Hervé Koffi, o central Hakim Ouro-Sama e Imed Faraj foram oficializados este domingo. Os três reforços chegam ao Belenenses por empréstimo do Lille até ao final da época.

Marítimo: Terminado o contrato com os insulares, Ricardo Valente assinou contrato com o Hatta Sport Club, dos Emirados Árabes Unidos.

Atlético de Madrid: Depois de não se ter apresentado no primeiro dia de pré-época dos colchoneros, Antoine Griezmann já informou o Atlético de Madrid que vai depositar na conta do clube os 120 milhões de euros que correspondem à cláusula de rescisão, garantiu o "Mundo Deportivo". Segundo a mesma publicação, o avançado está prestes a ser oficializado no Barcelona.

PSG: O clube francês anunciou este domingo a chegada do do holandês Mitchel Bakker. O lateral esquerdo de 19 anos, agora ex-Ajax, chegou a custo zero e assinou um contrato até 2023.