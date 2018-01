Griezmann pede salário ao United... para assinar pelo Barcelona

JN Ontem às 20:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Segundo a imprensa inglesa, o avançado Antoine Griezmann pretende receber uma resposta negativa do Manchester United para poder assinar pelo Barcelona.

A alegada saída de Griezmann do Atlético de Madrid ganha novos contornos, desta vez bem fora do comum. Segundo o jornal britânico "The Mirror", o francês pretende pedir aos "red devils" um salário anual de 22 milhões de euros. A razão? É simples. Segundo a mesma publicação, o avançado quer fazer esmorecer o interesse do Manchester na contratação para, assim, ficar com o caminho livre para assinar pelo Barcelona.

Ainda de acordo com o "The Mirror", Griezmann deseja deixar o Atlético de Madrid para representar os catalães, sendo que os "colchoneros" já sabem que dificilmente conseguirão segurar o avançado no final da temporada, ainda que não aceitem menos de 100 milhões de euros pelo jogador.

Antoine Griezmann, de 26 anos, chegou ao Atlético de Madrid em 2014/15, tendo efetuado 182 jogos pelo emblema espanhol e somado 91 golos.