Grimaldo: "Benfica está muito confiante"

R.F. Hoje às 20:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Grimaldo completou 100 jogos com a camisola do Benfica, frente ao Galatasaray, e afirmou estar feliz com o marco atingido. "Chegar a esse número é um sonho para mim e para qualquer jogador. Tenho de continuar a trabalhar e acredito que o melhor Grimaldo ainda está para vir", afirmou, em declarações à BTV.

O lateral esquerdo, de 23 anos, fez o primeiro jogo pelas águias em janeiro de 2016. "Era um jogo da Taça da Liga (frente ao Moreirense) e queria muito mostrar boa impressão aos adeptos e ao treinador. Foi um bom momento para a minha estreia".

Os encarnados estão nos oitavos da Liga Europa e perto do líder F.C. Porto, no campeonato português. O futebolista considera que a equipa atravessa um bom momento e que respira tranquilidade. "O Benfica está muito confiante, está tudo a sair bem, mas há que ter os pés no chão e pensar jogo a jogo".