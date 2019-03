Grimaldo, Samaris e João Félix de regresso ao onze do Benfica

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:23 Facebook

O Benfica defronta, este domingo, o Moreirense em Moreira de Cónegos, em jogo a contar para a 26.ª jornada da Liga. Bruno Lage volta a apostar no melhor onze: Grimaldo, Samaris e João Félix regressam e Jonas continua na frente de ataque, no lugar de Seferovic.

Para este encontro, Bruno Lage não poderá contar com os lesionados Ebuehi, Jardel, Conti, Salvio e Seferovic. Do lado da equipa da casa, são três as baixas: Jonathan e Ricardo Almeida, por lesão, e Heriberto (cedido pelo Benfica).

Onze do Moreirense: ​ Trigueira; João Aurélio, Halliche, Ivanildo e Bruno Silva; Fábio Pacheco, Ângelo Neto e Chiquinho; Arsénio, Bilel e Pedro Nuno.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Samaris, Gabriel, Pizzi e Rafa; João Félix e Jonas.

O pontapé de saída está marcado para as 17.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Nuno Almeida (Algarve) e no VAR estará João Pinheiro (Braga).