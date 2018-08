13 Maio 2018 às 23:17 Facebook

O guarda-redes do clube de futebol brasileiro Atlético Paranaense, da cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, foi apanhado, este domingo, a utilizar o telemóvel durante o jogo da equipa frente ao Atlético Mineiro.

Nos vídeos do momento, entretanto divulgados nas redes sociais, vê-se Santos a sair da baliza que defendia para ir pegar no telemóvel, atitude que pareceu surpreender alguns adeptos presentes no estádio e internautas que têm partilhado a situação caricata.

O Atlético Paranaense, fundado em 1924, compete na liga brasilera e na Copa do Brasil.