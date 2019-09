Guarda-redes de Curaçau morre em véspera de jogo com o Haiti

Hoje às 11:15 Facebook

O guarda-redes internacional por Curaçau Jairzinho Pieter morreu segunda-feira, aos 31 anos, vítima de ataque cardíaco, na véspera de defrontar o Haiti, para a Liga das Nações da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caraíbas (CONCACAF).

A informação foi avançada pelo ministro da Juventude do Haiti, Charles Edwing, na conta oficial do Twitter do governante de Port-au-Prince, onde a seleção de Curaçau está hospedada, a preparar o jogo de hoje, agendado para as 23 horas (hora de Portugal continental).