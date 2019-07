Ricardo Rocha Cruz Hoje às 15:55 Facebook

Bheem Goyal, de apenas 8 anos, que luta contra uma leucemia, realizou o sonho de jogar pela equipa principal dos Seattle Sounders. O jovem foi titular, ainda que por breves minutos, no jogo da madrugada desta quinta-feira, frente ao Borussia Dortmund.

Ainda há sonhos que se podem tornar reais. Bheem Goyal, um menino de 8 anos que luta contra uma leucemia, realizou um dos seus maiores sonhos, ao ser apresentado como jogador da equipa americana Seattle Sounders e ao assumir a baliza, ainda que por breve minutos, no jogo amigável frente ao Borussia Dortmund.

Tudo começou a 10 de julho. Bheem foi anunciado como reforço dos Seattle Sounders e até foi incluído no plantel apresentado no site oficial da equipa. Para além desta surpresa, a "Make a Wish", que foi a grande obreira destas ações, ainda possibilitou que Bheem participasse num treino dos Sounders, ao qual chegou no conforto de uma limousine.

Na madrugada desta quinta-feira, o pequeno guarda-redes viveu um sonho em forma de realidade. Bheem entrou com a equipa, foi titular e ainda deu autógrafos ao lado do internacional alemão, Mats Hummels. Quando foi substituído pelo guardião da equipa principal, Stefan Frei, recebeu uma ovação dos quase quarenta mil adeptos que assistiram ao encontro. Afinal, o futebol ainda é muito mais que uma bola e duas balizas.