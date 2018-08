Guarda-redes do Chievo parte o nariz em choque com Ronaldo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:58 Facebook

Perto do final do jogo frente à Juventus, Stefano Sorrentino, guarda-redes do Chievo, embateu com Cristiano Ronaldo e teve de ser substituído. O guardião sofreu um traumatismo no ombro esquerdo, uma fratura no nariz e uma contusão na zona cervical.

Na altura, com o resultado empatado 2-2, Cristiano Ronaldo tentava desviar um cruzamento, mas acabou por chocar com Sorrentino, num lance em que o croata Mandzukic chegou a introduzir a bola na baliza do Chievo, mas o lance foi invalidado por falta do português.

Stefano Sorrentino teve de ser levado para o hospital, depois de ter desmaiado. Este domingo, o guarda-redes de 29 anos deixou uma mensagem de agradecimento nas redes sociais e não esqueceu o avançado português.

"Obrigado a todos pelas mensagens de apoio e demonstrações de afeto. Somos um grupo fantástico e ontem estivemos bem contra uma grande equipa. Entretanto, posso dizer que CR7 me acertou em cheio" afirmou o jogador, em jeito de brincadeira.