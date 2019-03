Guarda-redes do Moreirense partiu um braço na derrota com o Marítimo

Nuno Barbosa Ontem às 22:57 Facebook

Ao fim de sete jogos, a equipa de Moreira de Cónegos voltou a perder, mas a derrota na Madeira nem foi a única má notícia para os axadrezados do Minho. Jhonatan será operado "nas próximas horas"

"O Moreirense Futebol Clube - Futebol SAD informa que o atleta Jhonatan Siqueira fraturou o braço esquerdo e será operado nas próximas horas. Mais se informa que o jogador viajou com o plantel, depois de ter realizado todos os exames necessários no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal. O atleta foi sempre acompanhado pelo departamento médico do clube encontrando-se agora a aguardar cirurgia", informou o Moreirense nas redes sociais, algumas horas depois de ter voltado a perder um jogo para o campeonato.

Foi na Madeira, frente ao Marítimo, que os minhotos interromperam uma série de jogos bem-sucedida. O Moreirense até esteve a vencer por 2-0, com golos de Arsénio (3) e Chiquinho (13), mas depois os insulares operaram a reviravolta, com golos de Getterson Alves (37m) e Joel Tagueu (54 e 70m).

Note-se que Jhonatan partiu o braço esquerdo num choque com o colega de equipa, Ivanildo, e saiu do relvado de ambulância, no lance em que a equipa treinada por Petit fez o 3-2. Esta poderá ser uma jornada favorável ao Marítimo, que deixará a equipa a respirar melhor na tabela classificativa.