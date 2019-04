Sofia Esteves Teixeira Hoje às 10:40 Facebook

Após a vitória do Peñarol no terreno do Plaza Colonia, por 1-0, o guarda-redes Dawson, do Peñarol, aceitou o pedido de um adepto do Plaza Colonia com síndrome de down e voltou para a baliza para defender uma grande penalidade do admirador. O jovem acabou mesmo por não dar hipótese de defesa ao guardião.

Veja o momento: