Guarda-redes dominam dragões e águias com James a abrir guerra internacional

F. C. Porto parece ter definido uma prioridade para a baliza, enquanto o Benfica está prestes a receber o guarda-redes que escolheu. No mercado internacional destaque para o ataque do Nápoles ao Real Madrid

F. C. Porto: Kevin Trapp, do Paris Saint-Germain, é o desejado para a baliza portista, mas para assegurar o guarda-redes é preciso fazer um elevado investimento, sobretudo ao nível do ordenado. Para já, no jogo desta terça-feira, frente ao Fulham, no Algarve, Sérgio Conceição concedeu a titularidade ao jovem Diogo Costa e Vaná ficou no banco. Oficial, no reino do Dragão, só mesmo a renovação do jovem lateral Luís Mata.

Benfica: Os encarnados ainda não oficializaram a contratação do guarda-redes Mattia Perin à Juventus nem tão pouco a venda de Salvio ao Boca Juniors, mas esses são negócios garantidos. No caso do extremo, por exemplo, a mulher já se começou a despedir de Lisboa e um dirigente do clube argentino admitiu que conta ter o jogador até ao final da semana. "Para nós será um reforço muito importante", afirmou Nicolás Burdisso à Fox Sports.

V. Guimarães: Pêpê Rodrigues assinou um contrato válido para cinco temporadas, anunciou hoje o clube minhoto. No mesmo comunicado, o V. Guimarães acrescenta que ficou com 50 por cento dos direitos económicos do médio ex-Benfica.

Varzim: Pedro Ferreira, médio defensivo de 21 anos, assinou com os poveiros um contrato válido para as próximas três temporadas. O jogador pertencia ao Sporting e, na época passada, jogou no Mafra a título de empréstimo.

Nápoles: Aurelio De Laurentiis, presidente do clube italiano, atacou a postura do Real Madrid nas negociações para a transferência de James Rodríguez. "Não entendo porque é que o emprestaram ao Bayern Munique e a nós pedem 42 milhões de euros por ele", disse o líder do Nápoles. Recorde-se que o internacional colombiano e ex-jogador do F. C. Porto também é pretendido pelo Atlético Madrid.