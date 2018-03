Guarda-redes é expulso por urinar durante um jogo

JN Hoje às 18:58 Facebook

Armando Prisco, guarda-redes do Messina, do quarto escalão italiano, foi expulso do encontro com o Igea Virtus por urinar durante a partida. Levou três jogos de castigo.

Armando Prisco não deverá esquecer tão cedo o dérbi da Sicília entre o Igea Virtus e o Messina, em Itália, a contar para a Série D. Não pelo resultado (0-0), mas sim por ter protagonizado um momento insólito: foi expulso do encontro depois de ser apanhado pelo árbitro a urinar durante o jogo.

O jovem guarda-redes de 21 ano entrou no duelo depois de o guardião titular se lesionar no início da segunda parte. Entrada para a qual Armando Prisco não estava preparado: "Bebi água quando entrámos no estádio, antes do aquecimento, no balneário, ao intervalo e já na segunda parte. Não aguentei. Andava a mexer-me como um louco e quando o jogo parou para uma substituição tentei tirar vantagem disso: simulei que estava a fazer alongamentos atrás de uma placa publicitária. Ninguém reparou, à exceção do árbitro", começou por dizer no final do jogo.

O jogador, que foi castigado três jogos devido ao episódio, garantiu que pediu logo e desculpa e prometeu "aguentar" para a situação não se repetir.

"Pedi desculpa de imediato e nem protestei. Eu sei que o juiz cumpriu os regulamentos, mas quero esclarecer que nada fiz de obsceno. Sabia que estavam muitas crianças no estádio e tudo fiz para camuflar a situação. Vou aguentar numa próxima vez. Tenho 21 anos e ainda não sou incontinente", concluiu.