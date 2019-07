Guarda-redes ligado ao Benfica e craque egípcio nas Aves

Hoje às 20:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Sergio Rico é notícia em Espanha e o mais recente nome na lista de possíveis futuros guarda-redes do Benfica. Aves e Famalicão reforçam-se e Abel Ferreira recebe reforço bem conhecido no PAOK.

Benfica: O guarda-redes espanhol Sergio Rico é o novo alvo das águias para a baliza. De acordo com o jornal espanhol "ABC", Rico não é visto como imprescindível no Sevilha e o Benfica está atento à situação do guarda-redes que na época passada representou o Fulham (Inglaterra) também por empréstimo do Sevilha.

Aves: Mahmoud Kahraba, internacional egípcio de 25 anos, é a mais recente contratação dos avenses. O avançado, que tem à volta de dois milhões de seguidores no Instagram, assinou um contrato válido por duas épocas, depois de ter terminado contrato com o Zamalek.

Famalicão: Patrick William, central brasileiro, é reforço para a defesa do Famalicão. Com passagens pela formação de Internacional e Cruzeiro, o jogador, de 22 anos, chega ao clube português proveniente do Vila Nova, onde jogou por empréstimo do Ceará. O contrato é válido por cinco épocas.

Arsenal: Ceballos e Saliba foram anunciados como reforços dos "gunners". O médio espanhol chega ao Arsenal por empréstimo do Real Madrid, enquanto o central francês, de 18 anos, assinou um contrato válido por cinco temporadas, depois de ter dado nas vistas no St. Etiénne (França).

Tottenham: Depois de uma época sem investir no plantel, o Tottenham continua no mercado à procura de reforçar a equipa. Paulo Dybala é um dos alvos de Mauricio Pochettino e o "Daily Mail" adianta que os "spurs" estão dispostos a oferecer 90 milhões de euros à Juventus pelo jogador argentino.

PAOK: Anderson Esiti, médio nigeriano que já passou por Leixões e Estoril, é reforço para Abel Ferreira. O jogador, de 25 anos, deixou o Gent (Bélgica), clube que representou nas últimas três temporadas, e já está ao serviço do campeão grego.

Barcelona: Patrick Kluivert está de volta ao Barcelona, agora para ser diretor de formação do clube. Kluivert, que também já foi treinador de seleções e diretor desportivo, também representou o Barça como jogador.

Dortmund: Malcom pode estar prestes a trocar o Barcelona pelo Borussia Dortmund. Com espaço reduzido no plantel "blaugrana", o extremo brasileiro é cobiçado pelo vice-campeão alemão e a transferência deve rondar os 40 milhões de euros.

Boca Juniors: Danielle De Rossi, mítico jogador da Roma, esteve para pendurar as chuteiras, mas ainda vai à Argentina concretizar um sonho. O médio italiano nunca escondeu o desejo de um dia representar o Boca Juniors e isso está prestes a acontecer. De Rossi já está no país das pampas e deve assinar nas próximas horas.