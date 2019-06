Guarda-redes para o Dragão e Abel Ferreira com futuro em dúvida

Hoje às 21:00 Facebook

O eslovaco Dominik Greif vai, ao que tudo indica, reforçar a baliza do F. C. Porto, enquanto o treinador do Braga é opção forte para assumir o comando do PAOK (Grécia).

F. C. Porto: Dominik Greif está em vias de se tornar reforço dos dragões. O guarda-redes eslovaco, de 22 anos, deve chegar a Portugal nas próximas horas para assinar contrato com o F. C. Porto. Greif é internacional eslovaco e foi o guarda-redes titular do Slovan Bratislava nas duas últimas épocas.

Benfica: Em declarações ao jornal "O Jogo", Pedro Neto assumiu o desejo de rumar à Luz. "Claro que era muito bom, mas ainda nada está concretizado. Estou à espera para ver qual será o meu futuro e não sei de nada", disse o médio.

Braga: Abel Ferreira pode estar a caminho do PAOK, o campeão grego. De acordo com alguma imprensa da Grécia, o treinador braguista é o preferido para suceder a Razvan Lucescu e tem à espera um salário de dois milhões de euros por ano.

Boavista: Fernando Cardozo é a mais recente contratação dos axadrezados. O avançado, de 18 anos, considerado uma das grandes promessas do futebol mundial pelo "The Guardian", chega ao Bessa por empréstimo do Olimpia. Os boavisteiros ficam com opção de compra.

Arsenal: De acordo com o jornal argelino "Gazzette du Fennec", Brahimi vai ser jogador do Arsenal, depois de ter terminado contrato com o F. C. Porto. A notícia adianta que o extremo recusou três propostas da Turquia para se juntar aos "gunners".

Manchester City: Ricardo Pereira é uma das opções para o lado direito da defesa dos "cityzens". Segundo o "Manchester Evening News", o lateral português faz parte de uma lista em que também estão os nomes de Matt Doherty (Wolverhampton), Thomas Meunier e Daniel Alves (ambos do PSG) e Keiran Trippier (Tottenham).

Juventus: Adrien Rabiot já está em Turim para oficializar a transferência para a Juventus, onde será colega de equipa de Cristiano Ronaldo. O médio francês chega ao campeão italiano a custo zero, depois de ter terminado a ligação ao Paris Saint-Germain.