Durante o encontro com o Wydad Casablanca, a contar para a Liga dos Campeões Africana, Khadim N'Daiye, guarda-redes do Horoya, sofreu uma dupla fratura na perna (tíbia e perónio) após chocar com um colega de equipa.

Veja o lance:

O guarda-redes senegalês já foi operado e deixou uma mensagem de agradecimento: "Sinto-me muito bem. Felizmente não existiu nenhuma fratura exposta. Quero agradecer ao clube a todos os meus colegas pelo apoio que me deram", disse.