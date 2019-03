Guarda-redes William Menezes reforça Boavista

Hoje às 18:47 Facebook

Axadrezados contratam substituto de Helton Leite, que assinou contrato até ao final desta época.

O guarda-redes brasileiro, William Menezes, foi anunciado esta segunda-feira como reforço do Boavista até ao final da temporada.

O novo reforço da baliza boavisteira, de 29 anos, chega ao Bessa na sequência da lesão do titular Helton Leite, que contraiu "uma rotura do ligamento cruzado anterior no joelho direito" em fevereiro e não pode jogar mais esta época.

William Menezes, de 1,92 metros, representou a Associação Atlética Anapolina, um clube em Anápolis, no Estado de Goiás, e assinou "até ao final da época, com mais uma de opção".