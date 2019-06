Guardião Esteban Andrada falha Copa América por lesão

Hoje às 19:14 Facebook

O guarda-redes argentino Estebán Andrada, que na quinta-feira sofreu uma lesão durante um treino da seleção, foi dispensado e vai falhar a Copa América, anunciou, esta sexta-feira, a Federação Argentina de Futebol.

"O jogador, que sofreu um traumatismo no joelho direito, não evoluiu de forma favorável (...) e não está clinicamente apto para participar na Copa América", pode ler-se na nota emitida no sítio oficial da AFA.

O jogador do Boca Juniors, de 28 anos, será rendido por Juan Musso, guarda-redes da Udinese, que tinha feito parte da lista de 40 pré-convocados elaborada pelo selecionador Lionel Scaloni.

Estebán Andrada lesionou-se no joelho direito na sequência de um choque com Guido Rodríguez, e vai ficar afastado dos relvados nos próximos 10 dias, revelou o empresário do guardião, Luciano Nicotra, ao canal de televisão argentino TyC Sports.

A Argentina estreia-se no Grupo B da Copa América já neste sábado, frente à Colômbia, orientada pelo treinado português Carlos Queiroz, a partir das 23 horas (hora de Lisboa), num encontro que será disputado em Salvador, na Bahia.

A Copa América, que vai decorrer no Brasil, arranca esta sexta-feira e termina a 7 de julho.