Guardiola defende Bernardo: "A imagem de Mendy em criança é parecida com a do Conguito"

O treinador do Manchester City defendeu, esta terça-feira, o português Bernardo Silva das acusações de racismo após uma brincadeira com Mendy. Guardiola afirmou que o português é uma pessoa "excecional" e que os atletas são como "irmãos".

Bernardo Silva tem estado no centro da polémica em Inglaterra. O português fez duas publicações nas redes sociais dirigidas a Mendy, com quem já protagonizou momentos de boa disposição, e foi acusado de racismo. A associação Kick it Out pediu um castigo para o atleta, a Federação Inglesa já está a investigar o caso e, segundo os regulamentos, Bernardo Silva incorre uma pena de seis jogos de castigo.

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, abordou esta terça-feira o caso e saiu em defesa do jogador português.

"A imagem não é sobre a cor da pele. Ele tirou uma foto do Benjamim quando era mais jovem e relacionou-a com este desenho animado [conguito], que era bastante parecido. A imagem de Mendy em criança é parecida com a do Conguito. Se quiserem perguntar ao Bernardo, acho que ele estará aberto para falar", começou por dizer o técnico espanhol, deixando elogios ao extremo português.

"É uma pessoa excecional. Um tipo que sabe falar cinco línguas, porque tem uma mente aberta. Nada sobre a cor da pele, nacionalidades ou qualquer outra coisa. O Bernardo e o Mendy são como irmãos", acrescentou.