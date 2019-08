Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:08 Facebook

Durante o encontro entre o Manchester City e o Tottenham, que terminou empatado (2-2), Guardiola e Agüero protagonizaram um momento de tensão. O técnico optou por tirar o argentino do campo para dar lugar a Gabriel Jesus mas o jogador não ficou contente com a decisão e discutiu com o técnico à saída do relvado.

Veja o momento:

Já perto do final, depois de Gabriel Jesus ter marcado (golo que acabou por ser anulado), Agüero e Guardiola já tinham feito as pazes.