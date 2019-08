Guardiola elogia Rodri: "Não tem brincos, tatuagens e o cabelo é de um médio"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:28 Facebook

Rodri Hernández trocou o Atlético de Madrid pelo Manchester City esta época e recebeu elogios de Pep Guardiola. No entanto, as declarações do treinador do campeão inglês causaram polémica.

O Manchester City goleou (5-0) o West Ham na primeira jornada da liga inglesa. O espanhol Rodri Hernández participou na vitória do campeão inglês e, no final, mereceu elogios de Pep Guardiola: "O Rodri vai ser um jogador incrível para nós. Não tem brincos nem tatuagens e o cabelo é de um médio. Um médio defensivo deve ser assim e não pensar no resto", disse.

No entanto, as declarações do treinador do Manchester City geraram alguma polémica, tendo havido quem o acusasse de ser preconceituoso com atletas que usam brincos e tatuagens.

Rodri Hernández, de 23 anos, trocou o Atlético de Madrid pelo Manchester City esta época, num negócio que custou 70 milhões de euros aos cofres dos citizens.