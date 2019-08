Guardiola explica discussão com Agüero e garante: "É um rapaz que eu adoro"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:46, atualizado às 20:17 Facebook

No encontro de sábado com o Tottenham, que terminou empatado (2-2), Guardiola e Agüero protagonizaram um momento de tensão.

O treinador do Manchester City optou por tirar o jogador argentino para dar lugar a Gabriel Jesus, mas o jogador não ficou contente com a decisão e discutiu com o técnico à saída do relvado. Na conferência de imprensa depois do jogo, Guardiola explicou o episódio.

"O Aguero achava que eu estava chateado com ele por causa do golo que sofremos [o segundo do Tottenham]. Foi num pontapé de canto, eu queria marcação homem a homem e ele pensou que eu estava zangado com ele. Às vezes sou um pouco exagerado no banco, mas raramente estou aborrecido com os jogadores. Também já joguei e sei o que é estar lá dentro. A emoção faz parte do jogo. Falámos depois e durante o jogo. Ele é um rapaz que eu adoro", explicou.