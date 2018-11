Guardiola responde a Dani Alves: "Eu prefiro sexo... de longe"

JN Hoje às 21:37 Facebook

O treinador do Manchester City Pep Gaurdiola, protagonizou, esta sexta-feira, um momento hilariante na conferência de imprensa de antevisão ao dérbi de Manchester, que se vai realizar domingo.

Tudo começou com uma afirmação de Daniel Alves à Sky Sports. O defesa do PSG, que foi treinado por Pep Guardiola entre 2008 e 2012, disse que ser treinado pelo técnico espanhol "era melhor que sexo".

Confrontado com estas declarações na conferência de imprensa do jogo que vai opor Manchester City e Manchester United, Guardiola respondeu com alguma brincadeira à mistura. "Eu prefiro o sexo... de longe", provocando uma risada geral na sala de imprensa.

Sobre o dérbi, e num registo mais sério, o treinador espanhol admitiu que vai ser um jogo especial. "Todos os dérbis são especiais. Não é o maior jogo da temporada. Significa muito para os adeptos e é especial porque ganhas e o adversário não. Mas estamos em novembro. O jogo de lá, em Old Trafford, será mais importante", afirmou Guardiola, que agredeceu por já não se falar tanto da rivalidade com Mourinho.



O Manchester City recebe o Manchester United, às 16.30 horas de domingo, em jogo da 12.ª jornada do campeonato inglês.

Os "citizens" lideram a Premier League com 29 pontos e ainda sem derrotas na prova. Têm mais dois pontos que o Chelsea e Liverpool, que somam 27 cada. Já o Manchester United ocupa a sétima posição, com 20 pontos.