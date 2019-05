Gudelj só interessa em operação "low cost"

Luís Antunes Hoje às 13:33 Facebook

Os leões estão interessados na permanência, em 2019/20, de Nemanja Gudelj, jogador cedido pelo Guanzhou Evergrande até junho, mas, sabe o JN, só em condições muito especiais.

Apenas com uma redução drástica de salário e depois da desvinculação do atleta, que entra em final de contrato com os chineses do Guanzhou Evergrande.

O sérvio é um dos indiscutíveis de Marcel Keizer, que o transformou no quarto elemento mais utilizado do plantel: 3197 minutos. A SAD liderada por Frederico Varandas gostava de manter um das unidades preferidas do técnico e já traçou os limites sobre os contornos da operação, que apenas vai conhecer desenvolvimentos no final da época.