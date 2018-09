Guilherme Pinheiro demite-se da SAD do Sporting

06 Junho 2018 às 10:53 Facebook

A SAD do Sporting anunciou, esta quarta-feira, à CMVM a saída do administrador Guilherme Pinheiro.

O administrador esteve presente na negociação do Sporting com o Wolverhampton relativa à transferência de Rui Patrício, que acabou por falhar.

"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º, nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado da renúncia apresentada pelo Senhor Dr. Guilherme José Araújo da Costa Carracho Lourenço Pinheiro ao cargo de Administrador da Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD", pode ler-se no comunicado.

Guilherme Pinheiro era um dos quatro vogais do Conselho de Administração da SAD do Sporting - que é presidida por Bruno de Carvalho, presidente do clube lisboeta -, uma vez que o administrador Vítor Ferreira demitiu-se em 2015 e não foi substituído.