Moçambique perde com a Guiné-Bissau e fica fora da Taça das Nações Africanas

Ontem às 22:13 Facebook

Twitter

Partilhar

A Guiné-Bissau qualificou-se para a fase final da Taça das Nações Africanas (CAN2019), ao empatar na receção à seleção de futebol de Moçambique 2-2, na última jornada do grupo K.

Num encontro em que as duas seleções disputavam diretamente o apuramento, a Guiné chegou ao intervalo em vantagem, depois de um golo de Piqueti, aos 13 minutos.

Moçambique deu a volta no marcador na segunda parte, com golos de Stanley Ratifo (49) e de Nelson Divrassone (89), resultado que, apesar de adverso para a Guiné-Bissau, apurava as duas equipas, em virtude de a Namíbia, que também estava na corrida, estar a perder na Zâmbia.

No entanto, um golo de Frederic Mendy, aos 90+4, possibilitou o empate 2-2, dando a vitória no grupo K aos guineenses, enquanto Moçambique acabou em terceiro e afastado da fase final.

Peço desculpas pelo falhanço do objetivo

O treinador da seleção moçambicana, Abel Xavier, confessou "muita tristeza" por falhar o objetivo de qualificação para a Taça das Nações Africanas, apesar de considerar que a equipa dominou o jogo com a Guiné-Bissau.

"Obviamente é com muita tristeza que falhámos o objetivo. Falando concretamente do jogo, nós tínhamos definido uma estratégia, penso que entrámos muito bem no jogo, fomos dominantes e o golo da Guiné-Bissau parte de uma situação inofensiva e permitimos, sem grande caudal ofensivo, que pudessem estar à frente do resultado" no final da primeira parte, disse Abel Xavier.

O antigo jogador internacional português, que falava em conferência de imprensa depois do jogo, afirmou que na segunda parte fez uma "retificação do ponto de vista técnico" e que a equipa entrou mais forte e conseguiu empatar.

"A consequência do nosso jogo dominante fez com que conseguíssemos empatar e tivemos mais domínio e conseguimos marcar", afirmou, salientando que foi um "pormenor" que deixou Moçambique fora da competição.

Aos jornalistas, Abel Xavier disse que Moçambique merecia estar na CAN, e deixou uma palavra ao povo moçambicano, que "ansiava" pela presença da sua seleção numa grande competição, depois muitos anos de ausência. "Eu peço desculpas pelo falhanço do objetivo e obviamente analisarei de uma forma mais profunda, porque foi um golpe muito duro", disse.