Guto Nejaim, o brasileiro que recitou o hino português por Miguel Oliveira

Narração de Guto Nejaim torna-se viral e dá mais brilho à vitória de Miguel Oliveira no GP de Itália, em Moto2.

"Sensacionauuuu Oliveira!", foi assim com sotaque brasileiro que a fantástica vitória de Miguel Oliveira, em Moto2, no Grande Prémio de Itália, entrou pela casa dos telespectadores que assistiam à transmissão da Sport TV 3, no último fim de semana. A proeza do piloto português já era suficientemente emocionante, mas a narração do locutor brasileiro elevou o nível do momento protagonizado por Miguel Oliveira, que deixou os seus fãs em êxtase. O piloto da KTM ainda nem tinha cortado a meta e já o jornalista cantava o hino de Portugal, dando ainda mais colorido à primeira grande vitória da época para o corredor luso.

Nas redes sociais, o vídeo tornou-se viral, com milhões de partilhas, e o responsável pela obra tem um nome: Guto Nejaim. O locutor, 41 anos, da Rede Globo, foi alvo de imensos elogios na Internet, sobretudo dos seguidores de Miguel Oliveira, que aplaudiram a forma emocionada como Guto relatou a corrida. "Até arrepia", "brutal" ou "obrigado, irmão" foram muitos dos comentários que se espalharam nas redes sociais.

Guto Nejaim faz parelha com Fausto Macieira, há 10 anos, e já tinha cantado o hino de outros países em situações semelhantes. "Estou muito emocionado pelo carinho das pessoas. Nunca pensei que a narração tivesse este impacto, saiu tudo de forma espontânea. Fico feliz, porque amo Portugal e tenho o sonho de morar aí. É um país maravilhoso", confessou ao JN mostrando-se feliz pela conquista de Miguel Oliveira: "Em 2016, tive oportunidade de falar com ele. Gente boa".

Para o trabalho sair na perfeição há cuidados a ter: "Preparo-me bem para as transmissões. Duas horas antes do início do evento já estou no meu posto. É preciso ter o foco bem direcionado". O foco e a garganta afinada como se viu no fim da corrida no circuito de Mugello.

A voz da "lenda" Niki Lauda no cinema

Os méritos de Guto Nejaim não se ficam pelos comentários cheios de adrenalina às corridas. O locutor brasileiro também faz dobragens e foi a voz da "lenda" da Fórmula 1 Niki Lauda, no cinema, no filme "Rush - No limite da emoção". "Foi uma grande responsabilidade. Ele é muito calculista e tem um jeito de falar diferente, o que obrigou a um trabalho suplementar, mas valeu a pena", contou. Antes dessa experiência, Guto já tinha emprestado a sua voz a outras personagens do mundo da sétima arte, nomeadamente, a Victor Krum (Harry Potter e o cálice de fogo), Coleman Reese (Batman - Cavaleiro das trevas), Stryver (Batman - Cavaleiro das trevas) e Dutch (Transformers: o lado oculto da Lua).