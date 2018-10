Há 20 anos que o campeonato não era tão disputado

Vasco Samouco Hoje às 09:29 Facebook

Twitter

Por muito cedo que seja - afinal, ainda nem se completou um terço do campeonato - o dado é revelador, ainda por cima se for preciso recuar 20 anos para encontrar a última vez em que os cinco primeiros classificados entraram na nona jornada da Liga separados por apenas dois pontos.

Depois de ter acontecido na época 1998/99, a situação repete-se em 2018/19, com a particularidade de este F. C. Porto ser o terceiro pior líder nesse período e com a surpresa Rio Ave, ali a morder os calcanhares aos galifões de sempre.

"Não acho que os grandes estejam mais fracos", sentencia, logo, Manuel Machado para assim tomar partido sobre a quem atribuir a maior dose de responsabilidade neste panorama. Em declarações ao JN, o treinador, de 62 anos, olha para o topo da classificação e vê "um sintoma positivo", mesmo que salvaguarde o facto de "ainda ser um pouco cedo" para se tirar grandes conclusões. "A manter-se esta tendência, acrescentará um candidato à luta pelo título e isso significa uma aproximação às realidades dos grandes campeonatos", refere Manuel Machado.

Em termos comparativos com as temporadas anteriores, dizer que em relação ao ano passado o F. C. Porto e o Sporting têm menos pontos à oitava jornada, enquanto o Benfica mantém os 17 pontos. Braga, que ainda não sofreu qualquer derrota, e Rio Ave melhoraram os respetivos registos. E não é por acaso. "Ambos têm crescido nos últimos anos. O Braga tem feito uma aproximação constante aos grandes, até a nível de orçamento, e o Rio Ave também tem construído plantéis com muita qualidade", salienta o ex-treinador do Moreirense.

Líderes, com 18 pontos, os dragões só não ficam a perder para o primeiro classificado dos campeonatos de 2001/02 (F. C Porto com 16 pontos) e de 2004/05 (V. Setúbal com 17 pontos) no que diz respeito à bagagem pontual dos líderes à oitava jornada nos últimos 20 anos. Por outro lado, a temporada em que a distância do comandante para o quinto classificado foi maior está registada em 2009/10, época em que o Benfica tinha mais 11 pontos do que o Rio Ave.

"Esta aproximação denuncia um avanço de competitividade e indicia uma tendência de encurtar distâncias entre os mais fortes e os mais fracos", completa Manuel Machado. Já se verá se é para manter ou se o tão propalado fosso ainda está aí para as curvas.

Nas 20 temporadas anteriores, só em metade é que o líder à oitava jornada confirmou o estatuto e conquistou o título. Nas duas temporadas anteriores, quer o Benfica, em 2016/17, quer o F. C. Porto, no ano passado, eram líderes por esta altura e sagraram-se campeões.

Só por uma vez nos últimos 20 anos é que o líder chegou à oitava jornada sem deixar pontos pelo caminho. Aconteceu na época 2007/08, quando o F. C. Porto de Jesualdo Ferreira somou os 24 pontos em disputa, com apenas um golo sofrido em oito jogos.