Em 2009, Cristiano Ronaldo começava uma das etapas mais marcantes da carreira no Real Madrid. Na altura com 24 anos, o craque português deixava o Santiago Bernabéu ao rubro.

6 de junho de 2009. O nome de Cristiano Ronaldo estava nas bocas do mundo, depois de o português deixar o Manchester United para assinar pelo Real Madrid, tornando-se, na altura, no jogador mais caro da história, ao render 94 milhões de euros ao clube inglês. Depois de uma tentativa falhada por parte de Ramón Calderón, Florentino Pérez, à data recém-eleito presidente do Real Madrid, conseguiu a tão desejada vinda de Ronaldo, clube onde ficaria até 2018.

Ao som de "à minha maneira", do Xutos e Pontapés, o craque português pisou o relvado do Santiago Bernabéu e levava à loucura mais de 80 mil adeptos.

Cristiano Ronaldo acabaria mesmo por fazer história. Tornou-se o melhor marcador do Real Madrid com 451 golos e conquistou duas ligas espanholas, duas Supertaças, duas Taças do Rei, três Mundiais de Clubes e quatro Ligas dos Campeões. Em 2018, assinou pela Juventus.