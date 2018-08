Halep perde na estreia e está fora do US Open 2018

JN Hoje às 19:11 Facebook

A romena Simona Halep, atual número um do mundo e uma das favoritas ao título, foi eliminada logo na estreia no US Open pela estoniana Kaia Kanepi, nesta segunda-feira, na primeira grande surpresa do torneio nova-iorquino.

Kaia Kanepi, número 44 do ranking da WTA, foi a responsável pela primeira surpresa na jornada de abertura do US Open. A tenista estoniana eliminou, esta segunda-feira, a romena Simona Halep, atual número 1 do mundo, por 2 sets a 0, pelos parciais de 6-2 e 6-4.

Um feito incrível, uma vez que se trata da primeira vez na história do US Open que uma número 1 do mundo é eliminada na estreia. Apesar da eliminação, Simona Halep irá manter a liderança do ranking no fim do Grand Slam americano.

Já Kanepi, de 33 anos, que no ano passado alcançou os quartos-de-final nesta competição, terá como adversária na segunda ronda a suíça Jil Teichmann.