Hamilton à frente de Schumacher nos milhões da Fórmula 1

Lewis Hamilton é o piloto que mais dinheiro ganhou na história da Fórmula 1 entre salários e prémios e sem contar com patrocínios, relegando Michael Schumacher para a segunda posição.

De acordo com uma tabela publicada pela revista Forbes, o atual campeão do Mundo já somou 489 milhões de dólares (cerca de 436 milhões de euros), mais 25 milhões de dólares que o alemão, segundo na lista com ganhos de 464 milhões de dólares (cerca de 414 milhões de euros).

Hamilton ultrapassou Michael Schumacher este ano, após renovar contrato com a Mercedes e passar a receber um salário anual de 50 milhões de dólares (cerca de 45 milhões de euros). Com estes números, o britânico bateu o anterior recorde do germânico, que se tornou no piloto mais bem pago da Fórmula 1 em 1999, quando renovou com a Ferrari e passou a receber 38 milhões de dólares (cerca de 34 milhões de euros), tendo isso sido o vencimento mais elevado que recebeu na carreira.

No terceiro lugar da lista está Fernando Alonso, com ganhos de 458 milhões de dólares (cerca de 408 milhões de euros).

Lista de recordistas de ganhos na Fórmula 1, segundo a Forbes:

1.º Lewis Hamilton: 489 milhões de dólares (cerca de 436 milhões de euros);

2.º Michael Schumacher: 464 milhões de dólares (cerca de 414 milhões de euros);

3.º Fernando Alonso: 458 milhões de dólares (cerca de 408 milhões de euros);

4.º Sebastian Vettel: 358 milhões de dólares (cerca de 319 milhões de euros);

5.º Kimi Raikkonen: 331 milhões de dólares (cerca de 295 milhões de euros);

6.º Jenson Button: 147 milhões de dólares (cerca de 131 milhões de euros);

7.º Ralf Schumacher: 121 milhões de dólares (cerca de 108 milhões de euros);

8.º Jacques Villeneuve: 115 milhões de dólares (cerca de 103 milhões de euros);

9.º Felipe Massa: 110 milhões de dólares (cerca de 98 milhões de euros);

10.º Rubens Barrichello: 110 milhões de dólares (cerca de 98 milhões de euros).