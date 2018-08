Hamilton conquista pole position em Espanha

12 Maio 2018 às 17:46 Facebook

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou este sábado a pole position para o Grande Prémio de Espanha, quinta prova do campeonato do mundo de Fórmula 1, que se disputa no domingo em Montmeló.

O campeão do mundo em título e líder da classificação de pilotos conquistou a sua segunda pole da temporada, depois da prova de abertura, na Austrália, e ainda estabeleceu um recorde do circuito de Barcelona-Catalunha, ao rodar em 1.16,173 minutos na qualificação.

Hamilton vai largar ao lado do finlandês Valtteri Bottas, seu colega de equipa, que foi apenas quatro centésimos de segundo mais lento e permitiu à Mercedes assenhorar-se da primeira linha, o que não sucedia desde o GP de Abu Dhabi de 2017.

Os Ferrari do alemão Sebastian Vettel e do finlandês Kimi Räikkönen, terceiro e quarto na qualificação, respetivamente, vão ocupar a segunda linha, à frente dos Red Bull do holandês Max Verstappen e do australiano Daniel Ricciardo, quinto e sexto.

O dinamarquês Kevin Magnussen (Haas) conseguiu o sétimo melhor tempo, batendo os espanhóis Fernando Alonso (McLaren) e Carlos Sainz (Renault), numa qualificação marcada pela eliminação do alemão Nico Hulkenberg na primeira sessão, devido a problemas no seu Renault.

Hamilton comanda o Mundial de pilotos, com 70 pontos, mais quarto do que Vettel, enquanto Räikkönen é o terceiro, com 48.