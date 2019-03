Hamilton encontra Neymar na estreia de Miguel Oliveira no Mundial de MotoGP

Nuno Barbosa Hoje às 18:35 Facebook

No circuito de Losail, no Qatar, Miguel Oliveira chegou a andar nos lugares pontuáveis - os 15 primeiros -, mas terminou a corrida no mesmo posto em que partiu, o 17.º.

O pentacampeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton, deslocou-se ao Qatar para acompanhar a etapa de abertura da temporada de MotoGP, enquanto o futebolista do Paris Saint-Germain, Neymar, está no país a fazer exames e tratamento à lesão no quinto metatarso do pé direito, que o tem afastado dos relvados.

Foi, portanto, com uma plateia de luxo que o piloto natural de Almada estreou-se na categoria rainha do Mundial de motociclismo de velocidade. Miguel Oliveira não conseguiu pontuar na abertura do campeonato, cujo triunfo foi alcançado pelo italiano Andrea Dovizioso (Ducati), ao bater sobre a meta o espanhol tricampeão mundial Marc Marquez (Honda), segundo classificado, a 23 milésimos de segundo.

Recorde-se que, aos 24 anos, Miguel Oliveira é o primeiro português a disputar uma prova de MotoGP em mais de 20 anos, sucedendo a Felisberto Teixeira, que participou no Grande Prémio de Espanha de 1998, em Jerez de la Frontera, no campeonato de 500cc, antecessor do MotoGP.