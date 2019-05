Harry Kane nos pré-convocados da Inglaterra

Hoje às 16:41 Facebook

O avançado Harry Kane, atualmente lesionado, faz parte da lista de 27 pré-convocados da Inglaterra para a fase final da Liga das Nações, que vai decorrer em Portugal.

O jogador do Tottenham, uma das grandes figuras da seleção inglesa, está lesionado desde o início de abril, com um problema no tornozelo esquerdo, mas, mesmo assim, integra as escolhas iniciais do selecionador Gareth Southgate, que foram hoje divulgadas pela Federação Inglesa de Futebol (FA).

Eric Dier, antigo defesa do Sporting, também aparece nas opções de Southgate, ajudando o Tottenham a ser a equipa mais representada, com seis jogadores.

A lista final de 23 jogadores terá de ser comunicada à UEFA até 27 de maio.

A Inglaterra defronta a Holanda a 6 de junho, em Guimarães, no segundo jogo das meias-finais da Liga das Nações, um dia depois de Portugal defrontar a Suíça, no Porto.

Lista dos 27 pré-convocados da Inglaterra:

Guarda-redes: Jack Butland (Stoke City), Tom Heaton (Burnley), Jordan Pickford (Everton).

Defesas: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Leicester City), Joe Gomez (Liverpool), Declan Rice (West Ham), Danny Rose (Tottenham), Harry Maguire (Leicester City), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham), Kyle Walker (Manchester City) e Michael Keane (Everton).

Médios: Dele Alli (Tottenham), Ross Barkley (Chelsea), Fabian Delph (Manchester City), Eric Dier (Tottenham), Jordan Henderson (Liverpool), Harry Winks (Tottenham) e James Ward-Prowse (Southampton).

Avançados: Harry Kane (Tottenham), Jesse Lingard (Manchester United), Marcus Rashford (Manchester United), Nathan Redmond (Southampton), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City), e Callum Wilson (Bournemouth).