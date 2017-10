Hat-trick de Icardi dá vitória ao Inter no dérbi com Milan

Ontem às 22:25 Facebook

Três golos do argentino Mauro Icardi deram, este domingo, a vitória por 3-2 ao Inter no dérbi com o Milan, em jogo da oitava jornada da liga italiana.

O avançado argentino, capitão dos nerazzurri, marcou aos 28, 63 e 90, este último de grande penalidade, e anulou os tentos de Suso, aos 56, e de Bonaventura, aos 81.

Com este resultado, o Inter, que ainda não perdeu na liga esta temporada, segura o segundo lugar, a dois pontos do líder Nápoles, que no sábado bateu a Roma (1-0), e mais três que a Juventus, que perdeu em casa com a Lazio (2-1).

Quanto ao Milan, que teve André Silva no 'onze', continua em 10.º lugar, com 12 pontos, e somou a quarta derrota em oito jogos.

Sem João Mário, que ficou de fora devido a uma amigdalite, e com João Cancelo a partir dos 73 minutos, o Inter entrou melhor na primeira parte e criou várias oportunidades, com Candreva a rematar à barra aos 13 e o brasileiro Miranda a cabecear ao lado 10 minutos depois.

O extremo italiano encontrou Icardi aos 28, abrindo o marcador e fazendo justiça ao controlo do encontro da formação designada como visitada, no estádio San Siro que os dois rivais partilham.

Icardi e Vecino puderam ampliar o resultado, mas Donnarumma defendeu ambas as tentativas, e Borini quase empatou no final da primeira parte, mas Handanovic segurou a vantagem do Inter até ao intervalo.

O Milan regressou dos balneários determinado a mudar o resultado, com André Silva a rematar ao poste aos 49 minutos e Borini a obrigar Handanovic a nova defesa.

Aos 56, Borini assistiu o espanhol Suso para um grande golo, fazendo o 1-1 com um remate em arco de fora da área, mas o Inter voltou a estar por cima e fez o 2-1 sete minutos depois, com um remate acrobático do 'talismã' Icardi, depois de cruzamento do croata Perisic.

A nove minutos dos 90, Handanovic 'emendou' para dentro da própria baliza um remate de Bonaventura, de novo a passe de Borini, e repôs a igualdade no marcador.

Ricardo Rodríguez fez uma falta na área do Milan aos 89, e Icardi 'vestiu' de novo o fato de herói, consumando o hat-trick em cima dos 90 e dando a vitória ao Inter sobre o maior rival.

Antes, a Sampdoria subiu ao sexto lugar da tabela ao bater em casa a Atalanta, que se adiantou por Bryan Cristante, médio emprestado pelo Benfica, mas viu Dubàn Zapata, Gianluca Caprari e Karol Linetti consumarem a reviravolta.

O Bolonha subiu a sétimo na 'Serie A', ao bater o Spal por 2-1, enquanto Crotone e Torino empataram a duas bolas.

A Fiorentina impôs-se por 2-1 à Udinese, enquanto o Génova, com Miguel Veloso no 'onze', venceu em casa do Cagliari por 3-2 e saiu da zona de despromoção.