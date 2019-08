Hat-trick de Lewandowski dá primeira vitória ao Bayern na liga alemã

Hoje às 22:53 Facebook

Três golos de Lewandowski deram este sábado o primeiro triunfo (3-0) ao Bayern de Munique na Liga alemã, em casa do Schalke, num encontro da segunda jornada.

Depois do empate na ronda inaugural na receção ao Hertha de Berlim (2-2), o internacional pela Polónia inaugurou o marcador aos 20 minutos, de grande penalidade, e completou hat-trick na segunda parte, aos 50 e 75, um dia depois de confirmada a saída do português Renato Sanches para o Lille, de França.

Na deslocação a Dusseldorf, o Bayer Leverkusen garantiu a segunda vitória na prova (3-1), ainda dentro dos primeiros 45 minutos, graças a um golo na própria baliza de Baker (06) e outros dois apontados por Aranguiz (33) e Karim Ballarabi (39). Alfredo Morales (82) fez o tento de honra da formação da casa.

O Friburgo, que também já contabiliza seis pontos, depois deste sábado ter vencido por 3-1, em casa, de umas das três equipas regressadas ao principal escalão, o Paderborn, que até se colocou em vantagem através de Streli Mamba (03).

Leverkusen e Friburgo mantêm-se assim no topo da tabela, juntamente com o Borussia Dortmund, que na sexta-feira venceu no terreno do Colónia, por 3-1.

A cambalhota no marcador aconteceu com golos de Gian-Luca Waldschmidt (21) e Nils Petersen (40), tendo Kwon Chang-Hoon (90) fixado o resultado final.

Também fora de portas, o Borrusia Monchengladbach arrancou um triunfo por 3-1 frente ao Mainz, mas apenas no segundo tempo, após ter entrado a perder aos 18 minutos, face ao golo de Robin Quaison, tendo Stefan Lainer, aos 31, Alassane Plea, aos 77, e Breel Embolo, aos 79, garantindo a vitória.

Ermin Bicakcic (54), Ihlas ebou (59) e Pavel Kaderabek (87) fizeram os tentos da vitória (3-2) do Hoffenheim na receção ao Werder Bremen, que teve Niclas Fullkrug (42) e Yuya Osako (81) como marcadores, enquanto o recém-promovido Union de Berlin conseguiu um empate (1-1) com o golo marcado aos 80 minutos, por Sebastian Andersson, no reduto do Ausburgo, após Ruben Vargas ter colocado os visitados na frente, aos 59.

No domingo, o Leipzig recebe o Eintracht de Frankfurt, do internacional português Gonçalo Paciência, e o Hertha de Berlim recebe igualmente o Wolfsburgo.