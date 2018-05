Hoje às 19:47 Facebook

O neozelandês foi protagonista de um acidente na sétima classificativa, em Ponte de Lima, e foi transportado de helicóptero para uma unidade de saúde

Hayden Paddon (Hyundai i20) liderava a sexta prova do campeonato do mundo e embateu numa zona de pedras, no início do troço de Ponte de Lima, tendo sido transportado para o hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

"Os ocupantes saíram do carro pelos seus meios. Paddon foi ao hospital por precaução", lê-se no Twitter da marca norte-coreana.