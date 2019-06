Hazard apresentado no Bernabéu perante 50 mil adeptos

Susana Silva Hoje às 20:55 Facebook

Cerca de 50 mil adeptos assistiram, esta tarde, no Estádio Santiago Bernabéu, à apresentação oficial do avançado belga Eden Hazard. Só o português Cristiano Ronaldo conseguiu ultrapassar essa cifra quando assinou pelos merengues em 2009.

O Real Madrid tinha convocado os adeptos no dia anterior para receberem esta tarde o ex-jogador do Chelsea com toda a pompa e circunstância e cerca de 50 mil acorreram ao estádio do clube para saudar a nova contratação dos merengues. Um número ainda distante dos mais de 80 mil aficionados que estiveram presentes aquando da apresentação do português Cristiano Ronaldo, a 11 de junho de 2009.

A subida do jogador ao relvado estava inicialmente marcada para as 19 horas da capital espanhola (18 horas em Portugal Continental), mas só meia hora mais tarde é que os adeptos vislumbraram, pela primeira vez, o reforço merengue, ainda através dos ecrãs de televisão do estádio e para o verem, juntamente com o presidente Florentino Pérez, a assinar o contrato numa das salas do estádio.

Cinco minutos depois pisava o relvado e subia ao palco de honra para dirigir as primeiras palavras aos torcedores. "Olá a todos", disse em espanhol, língua que reconheceu não dominar muito bem, continuando o discurso em francês: "Tenho muita vontade de começar a jogar pelo Real Madrid e ganhar muitos títulos, era o meu sonho desde pequeno e agora estou aqui, só quero desfrutar deste momento".

De seguida Hazard, que ainda não tem número no dorsal, desceu ao balneário para vestir o equipamento oficial e subiu de novo ao tapete verde para oferecer bolas aos adeptos, tirar "selfies" e saudar a massa associativa numa volta de honra ao estádio.